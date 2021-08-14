Valencia La Liga'yı galibiyetle açtı

İspanya La Liga'nın açılışında Valencia, sahasında Getafe'yi konuk etti.



Mestalla'da oynanan karşılaşmayı Valencia 1-0 kazanarak sezona üç puanla başlayan taraf oldu.



Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Valencia'dan Guillamon kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakt. 11. dakikaya gelindiğinde kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren soler, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda 10 kişi olmasına rağmen kalesini gole kapatmayı başardı. 76. dakikaya gelindiğinde Getafe'den Cabaco ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve her iki takım da son 15 dakikayı 10 kişi oynadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan Milli futbolcumue Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçta 68 dakika sahada kaldı.



