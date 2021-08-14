Valencia La Liga'yı galibiyetle açtı

İspanya La Liga'nın açılışında Valencia, 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Valencia La Liga'yı galibiyetle açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 23:55
İspanya La Liga'nın açılışında Valencia, sahasında Getafe'yi konuk etti.

Mestalla'da oynanan karşılaşmayı Valencia 1-0 kazanarak sezona üç puanla başlayan taraf oldu.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Valencia'dan Guillamon kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakt. 11. dakikaya gelindiğinde kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren soler, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 10 kişi olmasına rağmen kalesini gole kapatmayı başardı. 76. dakikaya gelindiğinde Getafe'den Cabaco ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve her iki takım da son 15 dakikayı 10 kişi oynadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Milli futbolcumue Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçta 68 dakika sahada kaldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.