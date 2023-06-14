Valencia: "Kariyerimin en iyi sezonuydu"

Fenerbahçe'den ayrılarak Internacional'e transfer olan Enner Valencia, yeni kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Valencia: 'Kariyerimin en iyi sezonuydu'
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14 Haziran 2023 20:38
Fenerbahçe'de 29 gol ile Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, yeni kulübü Internacional'in internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ SEZONUMDU"

Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen Valencia, "Hiç şüphe yok ki; 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı. Bundan böyle aynı mücadeleyi Internacional için vereceğim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 48 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 33 gol 7 asist kaydetti.

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