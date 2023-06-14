Valencia: 'Kariyerimin en iyi sezonuydu'

Fenerbahçe'de 29 gol ile Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, yeni kulübü Internacional'in internet sitesine açıklamalarda bulundu.
"EN İYİ SEZONUMDU"
Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen Valencia, "Hiç şüphe yok ki; 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı. Bundan böyle aynı mücadeleyi Internacional için vereceğim." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 48 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 33 gol 7 asist kaydetti.
"EN İYİ SEZONUMDU"
Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen Valencia, "Hiç şüphe yok ki; 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı. Bundan böyle aynı mücadeleyi Internacional için vereceğim." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 48 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 33 gol 7 asist kaydetti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ