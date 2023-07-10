Valencia ilk maçında mağlup

Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren ve Spor Toto Süper Ligi gol kralı olarak bitiren Enner Valencia sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.



Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'e transfer olan Enner Valencia ilk maçta istediğini bulamadı.



DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI



Internacional formasıyla ilk maçına Flumınense'ye karşı çıkan Enner Valencia takıma katılalı 14 gün oldu. Takıma ve atmosfere henüz uyum sağlayamayan Valencia ilk yarıda gösterdiği etkisiz performansın ardından devre arasında yedek kulübesine geldi.



Internacional ilk yarısı 0-0 biten maçı ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti.



ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİ



İlk 45 dakikada 15 kez topla buluşabilen ve 5 isabetli pas yapan Enner Valencia kendisine gelen pozisyonları değerlendiremeyince oyundan alındı.



Maç içerisinde zor anlar yaşayan Enner Valencia için taraftarlardan tepki gelmedi. Henüüz 14 gündür takımla çalışan ve maç içerisinde %90'lara ulaşan nem oranlarına uyum sağlayamayacağını düşünen taraftarlar Ekvadorlu yıldızın biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.



