Valencia için 'sözleşme' iddiası!

Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için flaş bir transfer iddiası geldi.



Güney Amerika basınında yer alan habere göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional'in Ekvadorlu golcü ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Valencia'nın, Brezilya temsilcisi ile bir "ön sözleşme" imzaladığı öne sürüldü.



Valencia'nın, sezonun sona ermesinin ardından temmuz ayında Internacional'e katılacağı iddia edildi.



Fenerbahçe'de bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Enner Valencia, çıktığı 43 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.





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