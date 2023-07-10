Valencia için açıklama: 'Uyum sağlaması zor olacak'

Brezilya ekiplerinden Internacional'in teknik direktörü Mano Menezes, Fluminense'ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



ENNER VALENCIA İÇİN AÇIKLAMA



Menezes, takımdaki ilk maçına çıkan yeni transferleri Enner Valencia'nın performansına değindi. Brezilyalı teknik adam, Fluminense karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve devre arasında oyundan alınan Enner Valencia için, "Milli takım oyuncusu olmasına rağmen uyum sağlaması zor olacak. Oyunun temposu farklı. Herkes bunu yaşar" sözlerini kullandı.



Menezes, mağlubiyetle ilgili ise, "Takımın sahip olduğu potansiyele güveniyorum. İlk yarıda yaşadığımız kadar zorluk yaşamayı beklemiyordum. İlk yarıdan daha iyi bir futbol ortaya koyabiliriz" dedi.



Internacional, Valencia'nın ilk maçına çıktığı mücadelede Fluminense'ye 2-0 mağlup oldu.



