Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi!

2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Hollanda, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Cody Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.Ekvador'da sahneye 49. dakikada Enner Valencia çıktı. Fenerbahçeli golcü, bu dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve Katar'daki 3. golünü attı. Valencia, ayrıca Dünya Kupası maçlarında Ekvador'un son 6 golünü atan isim olmayı başardı.Hollanda'da Beşiktaşlı Weghorst ise yedek kulübesinde başladığı maçta 79. dakikada Cody Gakpo yerine oyuna dahil oldu.Ekvador'da golü atan isim olan Enner Valencia, 90. dakikada sakatlık geçirdi ve sedyeyle oyundan çıktı.1-1'lik skorun ardından iki takım da gruptaki puanlarını 4'e çıkardı.Bu sonucun ardından A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar'ın üst tura çıkma olasılığı kalmadı.Hollanda, grubun son maçında 29 Kasım Salı günü ev sahibi Katar ile karşılaşacak. Ekvador, aynı tarihte grupta 3 puanı bulunan Senegal ile kozlarını paylaşacak.1-Hollanda: 4 puan2-Ekvador: 4 puan3-Senegal: 3 puan4-Katar: 0 puan