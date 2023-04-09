İspanya La Liga'nın 28. haftasında Almeira ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio de los Juegos Mediterraneos'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almeria 2-1 kazandı.



Almeria, 49. dakikada Gonzalo Melero ve 58. dakikada Srdjan Babic'in golleriyle öne geçti. Valencia, 61. dakikada Samu Castillejo ile farkı 1'e indirdi ancak kalan dakikalardaki çabaları sonuç getirmedi.



Bu sonuçla Almeria, 4 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 30 yaparak küme düşme hattından çıktı. Valencia'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıkarak 27 puanda kaldı ve 18. sıraya gerileyerek ateş hattına indi.



Valencia, Sevilla'yı ağırlayacağı maçta yara sarmaya çalışacak. Almeira ise gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek.





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