İspanya La Liga'nın 28. haftasında Almeira ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio de los Juegos Mediterraneos'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almeria 2-1 kazandı.
Almeria, 49. dakikada Gonzalo Melero ve 58. dakikada Srdjan Babic'in golleriyle öne geçti. Valencia, 61. dakikada Samu Castillejo ile farkı 1'e indirdi ancak kalan dakikalardaki çabaları sonuç getirmedi.
Bu sonuçla Almeria, 4 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 30 yaparak küme düşme hattından çıktı. Valencia'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıkarak 27 puanda kaldı ve 18. sıraya gerileyerek ateş hattına indi.
Valencia, Sevilla'yı ağırlayacağı maçta yara sarmaya çalışacak. Almeira ise gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
Almeria, 49. dakikada Gonzalo Melero ve 58. dakikada Srdjan Babic'in golleriyle öne geçti. Valencia, 61. dakikada Samu Castillejo ile farkı 1'e indirdi ancak kalan dakikalardaki çabaları sonuç getirmedi.
Bu sonuçla Almeria, 4 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 30 yaparak küme düşme hattından çıktı. Valencia'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıkarak 27 puanda kaldı ve 18. sıraya gerileyerek ateş hattına indi.
Valencia, Sevilla'yı ağırlayacağı maçta yara sarmaya çalışacak. Almeira ise gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
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