Valencia, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerine devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Valencia, gollerine devam etti
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16 Nisan 2023 00:12
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.

Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.

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