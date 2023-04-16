Valencia, gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.
Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.
Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.
Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.
Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.
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