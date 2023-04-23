İspanya La Liga'nın 30. haftasında Valencia, Elche deplasmanında konuk oldu. Manuel Martinez Valero'daki maçı Valencia 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Samuel Lino ve 42. dakikada kendi kalesine Gonzalo Verdu attı.



Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkaçar, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Valencia, ligde 4 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 30'a çıkardı. Elche ise 13 puanda kaldı.



Valencia, gelecek hafta sahasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Elche, Celta Vigo deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Valencia / Twitter





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