Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Gonzalo Vargas,

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 23 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması, yıldız oyuncu hakkında birçok transfer haberi yazılmasına yol açıyor.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Valencia'nın menajeri"Bizim amacımız Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak. Bu konuda da olumlu şekilde yol alıyoruz. Valencia, Barcelona'nın radarına girmiş bir oyuncu. Bu da onun işini ne kadar iyi yaptığının bir göstergesi. Onu isteyenler tabii ki olacaktır ancak dediğim gibi ana hedefimiz burada kalmak." ifadelerini kullandı.