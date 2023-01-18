Valencia farklı skorla çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Valencia, deplasmanda 2. Lig ekibi Sporting Gijon'a konuk oldu.
El Molinon Stadı'nda oynanan maçı Valencia 4-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Konuk ekip Valencia, 10 ve 39. dakikalarda Cavani ve 21. dakikasa Justin Kluivert'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken 64'te Lino'nun golü maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Valencia adını çeyrek finale yazdırırken 2. Lig ekibi Gijon ise turnuvadan elendi.
El Molinon Stadı'nda oynanan maçı Valencia 4-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Konuk ekip Valencia, 10 ve 39. dakikalarda Cavani ve 21. dakikasa Justin Kluivert'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken 64'te Lino'nun golü maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Valencia adını çeyrek finale yazdırırken 2. Lig ekibi Gijon ise turnuvadan elendi.
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