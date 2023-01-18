Valencia farklı skorla çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Valencia, deplasmanda Gijon'u 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Valencia farklı skorla çeyrek finalde
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18 Ocak 2023 22:59
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Valencia, deplasmanda 2. Lig ekibi Sporting Gijon'a konuk oldu.

El Molinon Stadı'nda oynanan maçı Valencia 4-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Konuk ekip Valencia, 10 ve 39. dakikalarda Cavani ve 21. dakikasa Justin Kluivert'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken 64'te Lino'nun golü maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Valencia adını çeyrek finale yazdırırken 2. Lig ekibi Gijon ise turnuvadan elendi.

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