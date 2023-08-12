Valencia deplasmanda kazandı!

İspanya La Liga'nın açılış karşılaşmasında Valencia deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Valencia deplasmanda kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2023 01:06
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 01:17
İspanya La Liga'da sezonun açılış maçında Valencia deplasmanda Sevilla'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

İlk yarısı golsüz biten maçta Valencia 60.dakikada Mouctar Diakhaby ile öne geçerken Sevilla 69 dakikada Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol ise 88'de Javi Guerra'dan geldi. 

Sevilla'da 81.dakikada Loic Bade kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Valencia'da Milli futbolcu Cenk Özkaçar 90 dakika boyunca görev aldı.

Sevilla çarşamba günü Manchester City ile UEFA Süper Kupa maçına çıkacak. Ligin 2.haftasında ise Deportivo Alaves'e konuk olacak.

Valencia ise gelecek hafta sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery