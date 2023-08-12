Valencia deplasmanda kazandı!

İspanya La Liga'da sezonun açılış maçında Valencia deplasmanda Sevilla'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.



İlk yarısı golsüz biten maçta Valencia 60.dakikada Mouctar Diakhaby ile öne geçerken Sevilla 69 dakikada Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol ise 88'de Javi Guerra'dan geldi.



Sevilla'da 81.dakikada Loic Bade kırmızı kart ile oyundan atıldı.



Valencia'da Milli futbolcu Cenk Özkaçar 90 dakika boyunca görev aldı.



Sevilla çarşamba günü Manchester City ile UEFA Süper Kupa maçına çıkacak. Ligin 2.haftasında ise Deportivo Alaves'e konuk olacak.



Valencia ise gelecek hafta sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.







