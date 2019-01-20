La Liga'da 20. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 40. dakikasında Nestor Araujo ile öne geçen Celta Vigo, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 71. dakikasında Ferran Torres ile skoru eşitleyen Valencia, 84. dakikada Rodrigo ile öne geçti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celta Vigo evinde Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 21 puanda kaldı. Valencia puanını 26'ya yükseltti.Celta Vigo'da Emre Mor 71. dakikada Sofiane Boufal'ın yerine oyuna dahil oldu.