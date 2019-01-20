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Valencia deplasmanda 2 golle döndü! Celta Vigo...

La Liga'da 20. haftada Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo evinde Valencia'ya 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Valencia deplasmanda 2 golle döndü! Celta Vigo...
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20 Ocak 2019 00:44
La Liga'da 20. hafta maçında Celta Vigo ile Valencia karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 40. dakikasında Nestor Araujo ile öne geçen Celta Vigo, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Ferran Torres ile skoru eşitleyen Valencia, 84. dakikada Rodrigo ile öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celta Vigo evinde Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Celta Vigo 21 puanda kaldı. Valencia puanını 26'ya yükseltti.

Celta Vigo'da Emre Mor 71. dakikada Sofiane Boufal'ın yerine oyuna dahil oldu.

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