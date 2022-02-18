Valencia'dan Slavia Prag maçında büyük çaba

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Giresunspor maçındaki performansıyla alkış almıştı. Ekvadorlu yıldız, attığı golle galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Tecrübeli oyuncu dün de ileri uçta tek başına oynadı.



Valencia, arkadaşlarından fazla destek alamadı, Slavia Prag savunmasıyla tek başına mücadele etti. 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe 'nin geliştirdiği az sayıdaki atakta genelde baş roldeydi. Enner Valencia'nın bir şutu yan direkten döndü. Çok koşan ve yorulan tecrübeli futbolcu, 74. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.









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