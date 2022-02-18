Valencia'dan Slavia Prag maçında büyük çaba

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı Slavi Prag maçında forvet olarak sahaya çıkan Enner Valencia, karşılaşmada gol atmak için çaba gösteren isimlerden birisiydi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Valencia'dan Slavia Prag maçında büyük çaba
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2022 11:31
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Enner Valencia, Giresunspor maçındaki performansıyla alkış almıştı. Ekvadorlu yıldız, attığı golle galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Tecrübeli oyuncu dün de ileri uçta tek başına oynadı.

Valencia, arkadaşlarından fazla destek alamadı, Slavia Prag savunmasıyla tek başına mücadele etti. 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe 'nin geliştirdiği az sayıdaki atakta genelde baş roldeydi. Enner Valencia'nın bir şutu yan direkten döndü. Çok koşan ve yorulan tecrübeli futbolcu, 74. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.