Valencia'dan geri dönüş sorusuna cevap

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, eski kulübü Emelec'e geri dönüş sorusunu yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Valencia'dan geri dönüş sorusuna cevap
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23 Şubat 2023 15:36
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, eski kulübü Emelec hakkında sorulan bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"PARAYI SORMADAN İMZALARIM"

Bir televizyon programında kendisine sorulan, "Emelec'e dönmek ister misin?" sorusunu yanıtlayan Valencia, "Tabii ki. Emelec'e dönmek benim için bir gurur olur. Öyle bir teklif gelmesi halinde önce imzayı atıp sonra ne kadar kazanacağımı sorarım." ifadelerini kullandı.

Çıkış yaptığı ilk kulüp olan Emelec'de 117 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 23 gol 21 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Valencia, bu maçlarda 23 gol 4 asistlik katkı gösterdi.



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