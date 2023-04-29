Valencia'dan durumu için ilk açıklama

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak konuştu.
Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Enner Valencia, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Ekvadorlu golcü, iyi olduğunu ailesinin de bildiğini belirterek, "Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar." sözlerini kullandı.
NE OLDU?
Sivasspor ile oynanan maçın 7. dakikasında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ekvadorlu golcünün hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmıştı.
*Enner Valencia'nın takım uçağındaki görüntüsü
Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Enner Valencia, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Ekvadorlu golcü, iyi olduğunu ailesinin de bildiğini belirterek, "Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar." sözlerini kullandı.
NE OLDU?
Sivasspor ile oynanan maçın 7. dakikasında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ekvadorlu golcünün hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmıştı.
*Enner Valencia'nın takım uçağındaki görüntüsü
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