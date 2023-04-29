Valencia'dan durumu için ilk açıklama

Fenerbahçe'de Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Enner Valencia'nın çekilen tomografisi temiz çıktı. Takımla birlikte maçtan sonra İstanbul'a dönen Ekvadorlu golcü, takım uçağında açıklamalarda bulundu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Valencia'dan durumu için ilk açıklama
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29 Nisan 2023 22:46
Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak konuştu.

Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Enner Valencia, "İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ekvadorlu golcü, iyi olduğunu ailesinin de bildiğini belirterek, "Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar." sözlerini kullandı.

NE OLDU?

Sivasspor ile oynanan maçın 7. dakikasında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ekvadorlu golcünün hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmıştı.

*Enner Valencia'nın takım uçağındaki görüntüsü




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