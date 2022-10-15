Valencia'da Cavani'nin golleri galibiyete yetmedi!

La Liga 9. hafta mücadelesinde Valencia, sahasında Elche ile karşılaştı.



Estadio de Mestalla'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golleri 41 ve 45+7. dakikalarda Edinson Cavani'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise 29 ve 65. dakikalarda Pere Milla kaydetti.



Alberto Gallergo'nun çalıştırdığı Elche, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Elche 3 puanla son sırada yer alıyor. Valencia ise puanını 14 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Elche, Real Madrid'i konuk edecek. Valencia, Sevilla deplasmanına gidecek.





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