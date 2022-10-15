Valencia'da Cavani'nin golleri galibiyete yetmedi!

La Liga 9. hafta mücadelesinde Valencia, sahasında Elche ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Valencia'da Cavani'nin golleri galibiyete yetmedi!
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15 Ekim 2022 19:18
La Liga 9. hafta mücadelesinde Valencia, sahasında Elche ile karşılaştı.

Estadio de Mestalla'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golleri 41 ve 45+7. dakikalarda Edinson Cavani'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise 29 ve 65. dakikalarda Pere Milla kaydetti.

Alberto Gallergo'nun çalıştırdığı Elche, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Elche 3 puanla son sırada yer alıyor. Valencia ise puanını 14 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Elche, Real Madrid'i konuk edecek. Valencia, Sevilla deplasmanına gidecek.

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