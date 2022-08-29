Valencia, Cavani'yi açıklamak üzere!

İspanya La Liga ekibi Valencia, forvete bir dünya yıldızı transfer etmek için saatleri sayıyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Valencia, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Uruguaylı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.



İspanyol ekibi Edinson Cavani ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Madrid'de bulunan oyuncunun kısa süre içerisinde kente geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



NICE'İ REDDETTİ



Haberde Fransa'nın Nice takımının da oyuncuyu daha yüksek bir maaşa kadrosuna katmak istediği ileri sürülürken, oyuncunun tercihini İspanya'dan yana kullandığı aktarıldı.



F.BAHÇE İÇİN MAXI GOMEZ'İN YOLU AÇILDI



Başarılı oyuncunun Valencia'ya imza atmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez'in de önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için artık saatleri sayıyor.



Edinson Cavani, Manchester United formasıyla çıktığı 59 maçta, 19 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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