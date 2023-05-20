Valencia atıyor ama imza yok

Fenerbahçe'de Enner Valencia gollerine devam etmesine rağmen sözleşme görüşmelerinde bir gelişme yaşanmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Valencia atıyor ama imza yok
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20 Mayıs 2023 12:36
Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Enner Valencia, Trabzonspor karşılaşmasında golünü atarak, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan (28) Alex De Souza'nın rekoruna ortak oldu.

Valencia, gollerini atmaya devam ederken, geleceğiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri olan 33 yaşındaki forvetin, sezon sonunda bitecek olan kontratının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Toplamda 44. resmi maçında 32. golünü atan Ekvadorlu yıldız, Kanarya tarihinde Aykut Kocaman (1994-1995 43 maçta, 32 gol) ve Tanju Çolak'ı (1992-1993 32 maç, 32 gol) da yakaladı.



 
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