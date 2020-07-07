La Liga'nın 35. hafta karşılaşmasında Valencia ile Real Valladolid, Estadio de Mestalla'da mücadele etti. Karşılaşma Valencia'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelede Valencia'nın golleri 30. dakikada Maximiliano Gomez ve 89. dakikada Lee Kangin'den gelirken, Valladolid'in golü ise 47. dakikada Victor Garcia'nın ayağından geldi.



ENES ÜNAL 59'DA ÇIKTI



Valladolid'de milli oyuncumuz Enes Ünal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 59. dakikada oyundan alınan forvet oyuncusu yerini Sergio Guardiola'ya bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 50'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı. Valencia, La Liga'nın 36. haftasında Leganes'e konuk olacak.



Son 4 maçında 3 kez kaybeden ve 1 kez berabere kalan Valencia, bu maçta kazanarak galibiyet hasretini dindirdi.



Real Valladolid, aldığı mağlubiyetle 39 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı. Valladolid 36. haftada sahasında şampiyonluk yarışındaki Barcelona'yı ağırlayacak.



