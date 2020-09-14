Valencia 2. yarıda maçı kopardı

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Valencia, derbi maçında sahasında Levante'yi konuk etti.



Mestella'da oynanan karşılaşmayı Valencia 4-2 kazanarak sezonu galibiyetle açtı.



İlk dakikada Morales'in golüyle öne geçen Levante'ye Valencia'dan yanıt 12. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi. 36. dakikada yeniden Morales Levante'yi öne geçirse de 39. dakikada Gomez eşitliği getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.



İkinci yarıda dakikalar 75'i gösterdiğinde Manu Vallejo Valencia'yı öne geçirirken Levante oyuncu değişiklikleriyle maça ortak olmaya çalıştı. 90+4'e gelindiğinde ise yeniden Manu Vallego'nun golü skoru 4-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.



