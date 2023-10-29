İspanya LaLiga 11. hafta karşılaşmasında Valencia deplasmanda konuk olduğu Athletic Bilbao ile 2-2 berabere kaldı.



Valencia'nın gollerini 62. dakikada Fran Perez ve 68. dakikada Hugo Duro kaydetti. Athletic Bilbao'nun golleri ise 32. dakikada Oscar de Marcos ve 90+7. dakikada Alex Berenguer'den



Valencia'da Milli oyuncu Cenk Özkaçar sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemedi.



Valencia aldığı beraberlikle birlikte puanını 15'e yükseltirken, Athletic Bilbao'da puanını 19'a yükseltti.



Valencia bir sonraki karşılaşmasında sahasında Granada'yı ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Villareal'e konuk olacak.



