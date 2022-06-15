Valdas Ivanauskas: "Türkiye fantastik bir takım"

Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Valdas Ivanauskas: 'Türkiye fantastik bir takım'
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15 Haziran 2022 00:00
UEFA Uluslar Ligi'nde mağlup ettiğimiz Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, maçın ardından konuştu.

Valdas Ivanauskas yaptığı açıklamada, "Öncelikli Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Türkiye bu grubun üstünde fantastik bir takım. Genç oyuncuları var ve izlemesi keyifli." dedi.

Ivanauskas ayrıca, "Buraya geç geldik ve oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Stefan Kuntz'u ve takımını tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

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