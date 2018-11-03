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Valbuena'dan Koray Şener'e başsağlığı mesajı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi, Türk Telekom Stadı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'e Valbuena, başsağlığı mesajı yayınladı.

Valbuena'dan Koray Şener'e başsağlığı mesajı
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03 Kasım 2018 00:46
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde hayatını kaybeden Fenerbahçeli Koray Şener için Mathieu Valbuena, bağsağlığı mesajı yayınladı.

Fransız yıldız, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bu gece sadece futbol olması gerekiyordu. Ailemizin bir üyesini kaybettik #Fenerbahce. Senin için sonuna kadar savaştık ve aileni, arkadaşlarını derinden düşünüyoruz."

İşte Valbuena'nın o paylaşımı;



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