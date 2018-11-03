Valbuena'dan Koray Şener'e başsağlığı mesajı

İşte Valbuena'nın o paylaşımı;

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde hayatını kaybeden Fenerbahçeli Koray Şener için Mathieu Valbuena, bağsağlığı mesajı yayınladı.Fransız yıldız, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;"Bu gece sadece futbol olması gerekiyordu. Ailemizin bir üyesini kaybettik #Fenerbahce. Senin için sonuna kadar savaştık ve aileni, arkadaşlarını derinden düşünüyoruz."