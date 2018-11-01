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Valbuena'dan Galatasaray maçı için özel talep

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathie Valbuena, Galatasaray derbisi öncesinde Erwin Koeman'la ögörüşme gerçekleştirdi.

Valbuena'dan Galatasaray maçı için özel talep
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01 Kasım 2018 11:50
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, çarşamba günkü antrenmandan sonra Erwin Koeman'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon Cocu tarafından kulübeye mahkum edilen Fransız futbolcu, derbide görev beklediğini söyledi.

Valbuena, Koeman'la yaptığı görüşmede, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Galatasaray maçının önemini çok iyi biliyorum ve bu derbiyi daha önce yaşadım. Eğer beni oynatırsan, sahada ne kadar hırslı ve istekli olduğumu göreceksin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının ise bu talebi değerlendireceği yanıtını verdiği kaydedildi.

Valbuena'dan ilginç paylaşım

Mathieu Valubena, 15 resmi maçın 8'inde kendisine şans vermeyen Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından dün sosyal medyada ilginç bir paylaşım yaptı. Fransız futbolcu, daha önce sponsorluk için çekilen ve tüm takımla birlikte en önünde Cocu'nun yer aldığı bir fotoğrafı, "Siyah giyinen adamlar" yazarak paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesinin ardından Valbuena bu mesajını kaldırdı.

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