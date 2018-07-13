Valbuena'dan Cocu övgüleri ve şampiyonluk eleştirisi

''GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GEREKENİ YAPMADIK''

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Lozan ile oynanılan hazırlık karşılaşması sonrası geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni teknik direktör Cocu hakkında konuştu.Valbuena, Cocu hakkındaki görüşlerindan bahsederken ''Yeni hocamızın isteklerini yerine getirme gayretindeyiz'' Dedi ve,dedi.Cocu'nun kendisiyle veya takımla özel konuşma yapıp yapmadığı sorusu üzerine Fransız yıldız,dedi.Valbuena, son olarak geçtiğimiz sezona dair özeleştiri yaptı ve, 'dedi.