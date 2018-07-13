Valbuena'dan Cocu övgüleri ve şampiyonluk eleştirisi

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Lozan ile oynanılan hazırlık karşılaşması sonrası geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni teknik direktör Cocu hakkında konuştu.
Valbuena, Cocu hakkındaki görüşlerindan bahsederken ''Yeni hocamızın isteklerini yerine getirme gayretindeyiz'' Dedi ve, ''Şu anda hazırlık dönemi içerisindeyiz, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Yeni hocamızın isteklerine saygı duyarak yola çıktık. Önümüzde biraz daha zaman bizi bekliyor.'' dedi.
Cocu'nun kendisiyle veya takımla özel konuşma yapıp yapmadığı sorusu üzerine Fransız yıldız, ''Hocamız şu ana kadar bizimle genel konuştu. Geçen sezon neler eksikti bunu gayet net görecektir. Kendi fikirleri var. Sonraki dönemde bizlerle birebir görüşme de yapacak, benimle de yapacaktır benim görüşüm. Kendini oyunculara tamamen adayan bir teknik direktör. Benimle konuştuğunda neler istediğini de aktaracaktır. Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz.'' dedi.
''GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GEREKENİ YAPMADIK''
Valbuena, son olarak geçtiğimiz sezona dair özeleştiri yaptı ve, ''Sezonu 2. tamamaladık. Hedefimiz, 2. sırada bitirmek değildi. Bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz, şampiyon olmak için gerekenler yapmadık, çok hata yaptık. Yeni hocamız var, kendi fikirleri var. Taktik anlamında yaptığımız yeni şeyler var. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hedefliyoruz, umuyoruz ki Şampiyonlar Ligi'ne katılırız.'' dedi.
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Valbuena, Cocu hakkındaki görüşlerindan bahsederken ''Yeni hocamızın isteklerini yerine getirme gayretindeyiz'' Dedi ve, ''Şu anda hazırlık dönemi içerisindeyiz, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Yeni hocamızın isteklerine saygı duyarak yola çıktık. Önümüzde biraz daha zaman bizi bekliyor.'' dedi.
Cocu'nun kendisiyle veya takımla özel konuşma yapıp yapmadığı sorusu üzerine Fransız yıldız, ''Hocamız şu ana kadar bizimle genel konuştu. Geçen sezon neler eksikti bunu gayet net görecektir. Kendi fikirleri var. Sonraki dönemde bizlerle birebir görüşme de yapacak, benimle de yapacaktır benim görüşüm. Kendini oyunculara tamamen adayan bir teknik direktör. Benimle konuştuğunda neler istediğini de aktaracaktır. Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz.'' dedi.
''GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GEREKENİ YAPMADIK''
Valbuena, son olarak geçtiğimiz sezona dair özeleştiri yaptı ve, ''Sezonu 2. tamamaladık. Hedefimiz, 2. sırada bitirmek değildi. Bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz, şampiyon olmak için gerekenler yapmadık, çok hata yaptık. Yeni hocamız var, kendi fikirleri var. Taktik anlamında yaptığımız yeni şeyler var. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hedefliyoruz, umuyoruz ki Şampiyonlar Ligi'ne katılırız.'' dedi.
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