  •  
    Ve Barcelona'dan yılın transferi! 3 yıllık imza...
  •  
    G.Saray'ın geri dönüş operasyonuna engel var
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Terim'in büyük hayali rekor paraya imza attı
  •  
    Benfica - Fenerbahçe maçını G.Saray kazandı

Valbuena tepki çekmeye başladı

Fenerbahçe'de geçen sezon da sıkça gündeme gelen Mathieu Valbuena artık tepki çekmeye başladı.

Kaynak: Milliyet
Valbuena tepki çekmeye başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 03:03
Geçen sezon da sıkça gündeme gelen Mathieu Valbuena'ya tepkiler gelmeye başladı. Geçen sezon bireysel oynadığı için Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilen Fransız futbolcu bu inadından bu sene de vazgeçmiyor. 

Tecrübeli yıldız, topla oyunda etkili olsa da bu durumu çoğu zaman fazla abartıyor. Hazırlık sürecindeki birçok maçta olduğu gibi son Cagliari mücadelesinde de futbolcunun kaptırdığı top gol oldu. Yaşanan bu sıkıntı takım arkadaşlarının da artık tepkisini çekiyor. Gereksiz çalımları ve kendini ispat çabası yüzünden takım oyunu bozuluyor. Bu nedenle bazı takım arkadaşlarıyla futbolcunun saha içinde gerginlik yaşadığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Teknik direktör Cocu da bu sıkıntıya bir an önce çare bulmaya çalışıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için