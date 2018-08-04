Geçen sezon da sıkça gündeme gelen'ya tepkiler gelmeye başladı. Geçen sezon bireysel oynadığı için Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilen Fransız futbolcu bu inadından bu sene de vazgeçmiyor.Tecrübeli yıldız, topla oyunda etkili olsa da bu durumu çoğu zaman fazla abartıyor. Hazırlık sürecindeki birçok maçta olduğu gibi son Cagliari mücadelesinde de futbolcunun kaptırdığı top gol oldu. Yaşanan bu sıkıntı takım arkadaşlarının da artık tepkisini çekiyor. Gereksiz çalımları ve kendini ispat çabası yüzünden takım oyunu bozuluyor. Bu nedenle bazı takım arkadaşlarıyla futbolcunun saha içinde gerginlik yaşadığı da dikkatlerden kaçmıyor.Teknik direktör Cocu da bu sıkıntıya bir an önce çare bulmaya çalışıyor.