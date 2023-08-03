Valbuena'nın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Valbuena'nın yeni adresi belli oldu
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03 Ağustos 2023 17:29
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 17:33
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 38 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın yeni adresi belli oldu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giyen Valbuena, çıktığı 29 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetmişti.

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