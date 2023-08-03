Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 38 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın yeni adresi belli oldu.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giyen Valbuena, çıktığı 29 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetmişti.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol, tecrübeli oyuncuyu renklerine bağladığını resmen açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giyen Valbuena, çıktığı 29 resmi maçta 4 gol 4 asist kaydetmişti.