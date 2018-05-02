Valbuena küsmüyor, gollere devam ediyor!

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yönetimindeki Fenerbahçe'de artık ideal ilk 11'den kopan ve yedek kalan Mathieu Valbuena, performansını koruyarak takdir topluyor.Sezon başında büyük umutlarla gelen ve takımın en önemli yıldızı olması beklenen Valbuena buna karşın ana planlardan uzak kalmıştı.Bu durumdan dolayı rahatsız olan tecrübeli futbolcu, sürekli oynamak istiyor. Fakat yedek kaldığı zamanlarda ise sorunlarını sahaya taşımıyor.Her görev verildiğinde küsmeden işini yapan Valbuena tüm camiadan tam not alıyor. Özellikle son 2 karşılaşmada, Antalyaspor ve Kasımpaşa filelerini sarsan 33 yaşındaki oyuncu, 2 gol 1 asistle yeniden yıldızlaştı.Şık gollere imzasını koyan, Aykut Kocaman'ın sıkıntılı anlarda adeta hamle oyuncusu olan tecrübeli isim, disiplinsiz hareketlerden kaçınıyor. Antrenmanlarda ya da maçlarda saha içindeyken hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Sabırlı ve saygılı bir şekilde teknik ekibin direktiflerini geri çevirmeyen Valbuena, şu anda Giuliano'nun ardından takımın en fazla skor üreten oyuncusu konumunda.Mathieu Valbuena 26 maçta 7 gol 9 asistle, direkt olarak 16 gole katkı verdi. Valbuena son iki lig maçında attığı gollerle takımına katkı sağladı.