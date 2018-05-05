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Valbuena ile Kocaman arasındaki buzlar eridi!

Fransız yıldız Valbuena, Fenerbahçe'deki durumunu "Mutlu olmasam da şikayetçi de değilim" sözleriyle özetledi.

Kaynak: Sabah
Valbuena ile Kocaman arasındaki buzlar eridi!
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05 Mayıs 2018 09:33
Fenerbahçe'de sezonun önemli bölümünde yedek soyunan Mathieu Valbuena ile teknik direktörü Aykut Kocaman arasındaki sessiz çekişme sona erdi.

Sezon başı takımın en büyük umudu olarak 11'de oynayan, sonrasında yedek kalan Valbuena, attığı gollerden sonra yaptığı gol sevinçleriyle hep Kocaman ve ekibine mesaj yolladı. Ancak Kocaman ile Fransız yıldız arasındaki soğuk savaşın bittiği sinyalleri Samandıra'dan gelmeye başladı.

Kocaman'ın Antalya ve Kasımpaşa maçlarında oyuna sonradan girip skora katkı vermesi sonrası Valbuena'nın takımdaki rolünden memnun olmaya başladığı kaydedildi.

Düzenli oynadığı dönemde takımın galibiyet oranının düşük olduğunu kabul eden Valbuena'nın "Boş alanda daha etkili oluyorum. Takım maçın sonlarına doğru baskı yapmaya başladığı dönemde oyuna katıldığımda daha etkili oluyorum. Şu anki rolümden çok mutlu olmasam da şikayetçi değilim" dediği bildirildi.

Valbuena'nın yine tesislerde çok fazla kişiyle konuşmadığı ancak Kocaman'la iletişiminin iyi olduğu gelen bilgiler arasında.



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