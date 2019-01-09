Valbuena ile Berke arasında ilginç penaltı diyaloğu

Antalya'daki kamp çalışmaları oldukça keyifli geçiyor. Buna son örnek ise takımın genç kalecisi Berke ile yıldız ismi Valbuena arasında yaşandı.Genç kaleci, Fransız futbolcunun kendisine penaltıdan gol atamadığını söyleyince, Valbuena hemen araya girdi ve kendisine bugüne kadar 40 penaltı golü attığını söyledi.Valbeuna gol olmayanların da direkten dışarı çıktığını belirtince, Berke "Lütfen doğruları konuşalım" dedi. Fransız oyuncu bunun üzerine "İyi uyu. Antrenmanda buna ihtiyacın olacak" diyerek arkadaşına takıldı.