Valbuena: 'Hocam da beni görmüştür'

'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mathieu Valbuena açıklamalarda bulundu.Ligdeki durum nedeniyle Avrupa'da fark yaratmaları gerektiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Farklı bir kulvarda bir karşılaşmaya çıktık, ligde nasıl bir konumda olduğmuzun farkındayız. Avrupa'da iyi devam etmek istiyoruz, biraz ligdeki gidişatı değiştirmek için de buna ihtiyacımız var. Güzel bir galibitet aldığımıza inanıyorum. Sadece ilk yarı bitti, oraya gidip gerekeni yapmamız gerekiyor. Gol yemedik, en önemlisi de buydu bu akşam" dedi.Daha fazla oynamak istediğini kaydeden Valbuena, "Çok profesyonel bir lişkimiz var hocamızla, tabii ki takım için daha fazla oynamak istiyorum ama hayatın gerçekleri var, hayatın içinde bunlar var. Hocam bu akşam bana güvenebileceğini görmüştür, ben takımın hizmetinde olan bir oyuncuyum her zaman. Takım da kazandı, en çok takımın kazanmasını istiyorduk bu akşam" diye konuştu.