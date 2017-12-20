Valbuena her alanda Fenerbahçe'nin lideri

Çok kolay geçmesi beklenmesine rağmen krize giren Karabükspor maçında adeta tek başına galibiyeti getiren Mathieu Valbuena bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı... Maça kulübede başlayan fakat ikinci yarıda oyuna girmesiyle bir anda karşılaşmanın şeklini değiştiren Fransız yıldız vücut diliyle takımın lideri olduğunu da gösterdi.Sezon başından bu yana taraftarların bir numaralı sevgilisi olan 33 yaşındaki Valbuena, istatistikleri ile de fark yaratıyor. Süper Lig'de 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, takımın skora en fazla katkı yapan ismi durumunda. Üstelik Valbuena tüm bunları 926 dakika sahada kalmasına rağmen başarmış durumda. Her 92 dakikada bir skora katkı yapan Fransız futbolcunun bu alanda takımdaki en yakın rakibi ise 142 dakikayla Brezilyalı yıldız Giuliano.Maç başına 2,3'le takımın uzak ara en çok kilit pas yapan ismi olan Valbuena ayrıca duran topları çok etkili kullanarak rakiplerin korkulu rüyası oluyor. 33 yaşında olmasına rağmen müthiş bir enerjiye sahip olan yıldız futbolcu ayrıca başarılı pas, dripling ve şutta da takımın en etkili isimleri arasında yer alıyor.Fenerbahçe taraftarı, Mathieu Valbuena'nın artık ilk 11'de olmasını istiyor... Tribünler, büyük bir hayranlık duyduğu Fransız futbolcunun Aatif'tan çok daha iyi olduğunu düşünüyor.Valbuena, Karabük maçında oyuna sonradan girerek alınan galibiyette başrol oynadı. Son haftalarda yedek kulübesinde kalan Fransız yıldız ortaya koyduğu futbolla Aykut Kocaman'a da net bir mesaj yolladı. Valbuena, Fenerbahçe'de bireysel becerisi en yüksek olan isimlerden. Bundan sonraki süreçte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olmasını bekliyorum.Valbuena, Fenerbahçe'nin kuşkusuz en önemli futbolcularından biri. Takım adına ortaya koyduğu katkı çok önemli. Çabuk, kolay adam eksiltiyor ve aynı zamanda takım oyununa da katkı sağlıyor. Aykut Kocaman, neden Valbuena'yı neden 11'de düşünmüyor anlamış değilim. Kocaman'ın kendine has bir sistemi olsa da bence Valbuena, 11'e ilk yazılacak isimlerden bir tanesi.