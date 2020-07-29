Valbuena, Elabdellaoui yerine transfer yapıyor

Galatasaray'ın Mariano'nun vedası sonrasında kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaoui'nin yerine Mathieu Valbuena transfer yapıyor.



Olympiakos'un Fransız yıldızı, Lyon'dan eski takım arkadaşı Rafael'in Yunan ekibine gelmesi için devreye girdi.



Brezilya'ya geri dönmeyi planlayan oyuncunun Olympiakos'a gelmesi için görüşme yaptığı kaydedilen Valbuena'nın, büyük ölçüde başarılı olduğu belirtildi.



2015'ten bu yana Lyon forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Fransa'da 18 maçta forma giydi.



