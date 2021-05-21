Valbuena'dan ilk Benzema yorumu geldi

Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na yeniden seçilmesiyle ilgili olayın kahramanlarından Mathieu Valbuena ilk kez konuştu.



Valbuena konuyla ilgili ülke menfaatlerini ön plana çıkardığını söyleyerek, "Benzema'nın Milli Takım'a alınmasında bir problem görmüyorum. Fransa'ya yarar sağlayacaksa benim söyleyecek sözüm olamaz. Hocanın seçimine saygı duymalıyız" diye konuştu.



Valbuena Benzema'yı yeniden kadroya çağıran Deschamps'ın işini bilen bir teknik adam olduğunu belirterek, "Deschamps bu durumdan her türlü galibiyetle çıkacak. Eğer seçimi işe yararsa zor bir işi başardığını söyleyeceğiz. Başarısız olursa kimse onu suçlamayacak. Deschamps nasıl kadro seçileceğini iyi biliyor" sözlerini kullandı.



NELER YAŞANMIŞTI?



2014 yılında Valbuena'nın özel görüntülerinin kişisel bilgisayarından çalınması ile başlayan süreçte hukuk ve siyaset dünyasının da karıştığı skandal patlak vermişti. Aslen Cezayirli olan Karim Benzema'nın bir dönem vatandaşlıktan çıkarılması bile gündeme gelmiş ve oyuncu süresiz olarak Fransa Milli Takımı'ndan ihraç edilmişti.



