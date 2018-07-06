Valbuena, Cocu'nun gözüne girdi

Fenerbahçe'nin transferlerle birlikte yeni bir çehre kazanması beklenirken, Sarı-Lacivertli ekibin geçen sezonki büyük transferi, hem formu hem de hırsıyla Cocu'nun gözüne şimdiden girmiş durumda.Sezon öncesi tatilde çok iyi çalışan Fransız yıldız, yapılması planlanan 2 kanat trasferine rağmen, rekabetten kaçmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda.Valbuena'nın Cocu ile iletişiminin de iyi olduğu, Hollandalı teknik adamın he sözüne kulak verdiği de dikkatlerden kaçmadı.