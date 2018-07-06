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Valbuena, Cocu'nun gözüne girdi

Fenerbahçe 2 kanat transferi düşünüyor ama Valbuena, hırsı ve formuyla Cocu'nun gözüne girmeyi şimdiden başardı...

Kaynak: Takvim
Valbuena, Cocu'nun gözüne girdi
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06 Temmuz 2018 05:10
Fenerbahçe'nin transferlerle birlikte yeni bir çehre kazanması beklenirken, Sarı-Lacivertli ekibin geçen sezonki büyük transferi Mathieu Valbuena, hem formu hem de hırsıyla Cocu'nun gözüne şimdiden girmiş durumda.

Sezon öncesi tatilde çok iyi çalışan Fransız yıldız, yapılması planlanan 2 kanat trasferine rağmen, rekabetten kaçmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda.

Valbuena'nın Cocu ile iletişiminin de iyi olduğu, Hollandalı teknik adamın he sözüne kulak verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

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