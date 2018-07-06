Valbuena, Cocu'nun gözüne girdi

Fenerbahçe'nin transferlerle birlikte yeni bir çehre kazanması beklenirken, Sarı-Lacivertli ekibin geçen sezonki büyük transferi Mathieu Valbuena, hem formu hem de hırsıyla Cocu'nun gözüne şimdiden girmiş durumda.
Sezon öncesi tatilde çok iyi çalışan Fransız yıldız, yapılması planlanan 2 kanat trasferine rağmen, rekabetten kaçmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
Valbuena'nın Cocu ile iletişiminin de iyi olduğu, Hollandalı teknik adamın he sözüne kulak verdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sezon öncesi tatilde çok iyi çalışan Fransız yıldız, yapılması planlanan 2 kanat trasferine rağmen, rekabetten kaçmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
Valbuena'nın Cocu ile iletişiminin de iyi olduğu, Hollandalı teknik adamın he sözüne kulak verdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın