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Valbuena: "Bizi güzel günler bekliyor"

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vuran Mathieu Valbuena, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Valbuena: 'Bizi güzel günler bekliyor'
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08 Kasım 2018 23:22
Anderlecht karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli oyuncum Mathieu Valbuena, güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi.

İşte Valbuena'nın maç sonu değerlendirmesi;

"Bizim için çok önemli galibiyetti. Bunun birçok sebebi var, birkaç gün önce hayatını kaybeden taraftarımız Koray Şener için sahadaydık. İsterdik ki bu akşam galibiyeti onunla kutlayalım"

G.SARAY MAÇINDA...

"İkinci bir nokta da var. Galatasaray maçında saha içerisindeki duruşumuzla iyi bir görüntü sergilemiştik. Anderlecht karşısında da mental açıdan ve takım ruhu açısından aynı şekilde sahadaydık ve bunun sonucunu da aldık"

GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

"Son dönemde biz gerçek bir aile gibi mücadele ediyoruz" diyen deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe'nin hedefleri gruptan çıkabilmek. Bana göre bizi önümüzde bekleyen güzel günler var. Milli maç arası öncesinde Alanyaspor karşısında da sahadan galip ayrılıp, yolumuza devam ederiz.Gerçek bir takım ruhu gösteriyoruz. Tek hedefimiz bunu sürdürmektir"

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