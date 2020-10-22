Valbuena asist yaptı, Marsilya 90+1'de yıkıldı

Şampiyonlar Ligi C grubunda Olympiakos ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Valbuena asist yaptı, Marsilya 90+1'de yıkıldı
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22 Ekim 2020 00:10
Şampiyonlar Ligi C grubunda Olympiakos ile Marsilya karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmadaki tek gol 90+1. dakikada Valbuena'nın asisti sonrası Koka'nın ayağından geldi. Olympiakos'ta Masouras'ın golü 52. dakikada VAR tarafından iptal edildi.

Grubun diğer maçında Manchester City, sahasında Porto'yu 3-1 mağlup etti.

Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Porto deplasmanına gidecek. Marsilya ise aynı haftada sahasında Manchester City ile karşılaşacak.



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