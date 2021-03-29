Valbuena, 1 yıl daha Olympiakos'ta!

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'ta gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor.
Yunan devi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
2019 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Valbuena, Yunan ekibinde 70 resmi maça çıktı ve 11 gol - 31 asistlik bir performans sergiledi.
Yunan devi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
2019 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Valbuena, Yunan ekibinde 70 resmi maça çıktı ve 11 gol - 31 asistlik bir performans sergiledi.