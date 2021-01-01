Valanciunas, üçlük atışı için: "NBA'de kayıplara karışmak istemiyorum!"

New Orleans Pelicans pivotu Jonas Valanciunas, NBA'de uzun yıllar aktif kalmasını sağlamak için üçlük atmaya adapte olması hakkında konuştu.



NBA'in en verimli üç sayılık şutörlerinden biri olan Valanciunas, NOLA.com'la yakın zamanda yaptığı bir sohbette şunları söyledi:



"Bir gece çok iyi giderken, diğer gece o kadar iyi gitmeyebiliyor. Halen uyum sürecindeyim. Bu yıl, üçlüklerime gerçek anlamda güvendiğim ilk yılım. Oyunumu sürekli alçak posttan oynardım ve arada bir boşa kaçıp üçlük denerdim. Şimdi muhtemelen sahadaki zamanımın yarısını üçlük çizgisi gerisinde harcıyorumdur.



Hala sevdiğim noktaları arıyorum ve zamanlamam ile alan boşlukları üzerinde çalışıyorum. Umarım bu konuda gerçek anlamda rahat edebilirim.



Pivotlar artık alan boşluğu yaratıp üçlük atmaya doğru evrildiler. Top falan da sürüyorlar. Ben de bunları oyunuma eklemek istedim. Ligde kayıplara karışmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum. Ve bunun için de ne gerekiyorsa yaparım."



Bu sezon üçlük şutunu da oyununa eklemiş olan 29 yaşındaki oyuncu, maç başına %46 üçlük isabetiyle 18.6 sayı ve 12.1 ribaund ortalamaları yakalıyor. Pelicans ise 7-19'luk derecesiyle Batı'da 15. sırada yer alıyor.



