Süper Lig tarihinin 5. şampiyonu olan ancak bugün TFF 1. Lig'de mücadele veren Bursaspor, gençleriyle tarih yazıyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe deplasmanında 5-4 kazanan yeşil-beyazlılar, unutulmaz bir mücadele ortaya koydu.



2018-19 sezonu sonunda lig tarihinde ilk kez bir şampiyon kulüp TFF 1. Lig'e düşerken, Bursaspor özellikle geçen sezon play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenince işler krize girdi. Başkan Erkan Kamat'ın göreve geldiği Timsah'ta transfer ve kadro kurma zorlukları baş gösterdi.



Ancak burada Türkiye'nin en önemli altyapı merkezlerinden Vakıfköy devreye girdi. Geçen sezon başlayan gençlik devrimi, bu sezon Göztepe karşılaşmasında adeta zirve yaptı. Yıllardır kulübün sloganı haline gelen '2. şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak' mottosu bu sezon hayat buluyor.



Yaş ortalaması 22.5



Bursaspor tarihinin önemli isimlerinden Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Avrupa'nın da dikkatini çeken yeni 'Okan Yılmaz' Ali Akman, Göztepe ve Samsunspor'a son 4 günde 6 gol atan Batuhan Kör, hızıyla ün kazanan Atatürk Stadı'ndaki top toplayıcı çocuk Çağatay Yılmaz, eski yıldız Belluschi'ye benzetilen Emirhan Aydoğan, teknik kapasitesiyle beğeni toplayan Burak Kapacak, yeni 'Zeki Çelik' İsmail Çokçalış, futboluyla Batalla'yı andıran Vefa Temel ve 'Neuer' benzetmeleri yapılan başarılı kaleci Ataberk Dadakdeniz şu anda takımın iskeletini oluşturuyor.



Özer Hurmacı, Cüneyt Köz, Recep Aydın ve Aykut Akgün gibi tecrübeli isimlerin dışında tüm futbolcular Vakıfköy ürünü ve takımın yaş ortalaması sadece 22.5 olarak dikkat çekiyor. İzmir'deki Göztepe zaferinde de Özer ve Cüneyt dışındaki herkes altyapıdan yetişti.



'Tahtayı açmak zarar verir'



Zor günlerde Bursapor'da başkanlık görevine talip olan ve Mesut Mestan yönetiminden devralan Erkan Kamat, bursa.com'a verdiği özel röportajda transfer tahtasını açmayı düşünmediklerini söyledi. Gençlere güvendiğini kaydeden Başkan Kamat, "Önceki yönetimlerin hatalarını yapmak istemiyorum. Tahtayı açıp 4-5 oyuncu alıp borcu daha da artırmak bu kulübe zarar verir. Ayrıca takımdaki havayı da bozabiliriz. Ben mevcut kadroya karşı benim ve yönetim kurulumuzun üzerine düşeni yaparak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu çocuklara biz gereken yöneticiliği yapalım onlar da bize gereken karşılığı vereceklerdir. Ben buna inanıyorum" dedi.



'Yüzünü armaya dön'



Kulüp tarihinin unutulmaz futbolcularından Mustafa Er, taraftarlar ve camia için özel bir yere sahip. Genç teknik direktör, futbolculuğunda 2003-04'te takım Sakarya'da küme düşerken gözyaşlarıyla hafızalara kazınmış özel bir isim.



Teknik adamlığında da kulübün her kademesinde yer alan ve 2017-18 sezonunda takımın Süper Lig'de kaldığı Trabzonspor deplasmanının önemli isimlerinden olan Er, şimdi gençlerle yeni bir dönem yaşıyor.



Göztepe zaferinde ve genel anlamda her zaman Bursaspor'un büyüklüğüne vurgu yaparak, 'Yüzünü armaya dön' çağrısı yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Geldiğimiz nokta çok değerli. Genç oyuncularımızla beraber takım haline geldik. Bizim en büyük silahımız bu... Batuhan Kör gelişmeye açık oyuncu. Bir maçta 4 gol atabilmek muazzam. Onun gibi birçok oyuncumuz var, daha iyi olacaklar" yorumunu yaptı.



Batuhan: Her şeyimi vermek istiyorum



Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, takımına 4 golle turu getiren Batuhan Kör performansıyla yıldızlaştı. DHA'ya konuşan genç forvet, "4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Bursaspor'u en iyi şekilde temsil etmek istediğini bildiren Batuhan, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz değil Çağatay Yılmaz!



2003-04 sezonunda Bursa'da 1-1 biten Bursaspor-G.Saray maçında top toplayıcılık yaparken Burak Yılmaz'dan tepki çeken ve topun oyuna geç girmesini sağlayan Çağatay Yılmaz, şimdi takımın as futbolcusu... O dönem Batalla, Belluschi, Pinto, Enes Ünal gibi yıldızları izleyen Çağatay, bu sezon ise 10 maçta 2 gol 2 asistle oynuyor. Özellikle son Göztepe zaferinde asistleri ve futboluyla alkışlanan 20 yaşındaki kanat oyuncusu büyük beğeni topluyor.