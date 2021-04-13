VakıfBank'ta teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank'ta teknik heyetten 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif
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13 Nisan 2021 15:29
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 kişinin tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, teknik ekipten bir kişinin de yakın temaslı olması nedeniyle tedbir amaçlı izole edildiği aktarıldı.

Sarı-siyahlı takım, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 1-0 önde olduğu play-off final serisinin ikinci maçında bugün saat 19.30'da Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

 



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