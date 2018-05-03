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VakıfBank'ta hedef, 4. Şampiyonlar Ligi kupası

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını 4. kez müzesine götürmeyi hedefliyor

Kaynak: AA
VakıfBank'ta hedef, 4. Şampiyonlar Ligi kupası
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03 Mayıs 2018 12:53
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını dördüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Avrupa voleybolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasını 2011, 2013 ve 2017 yıllarında kazanan VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de dördüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Dörtlü Final'in ilk maçını, geride kalan yıl finalde mağlup ettiği İtalyan ekibi Imoco Volley'le yapacak VakıfBank, rakibini bir kez daha saf dışı bırakarak adını finale yazdırmak için ter dökecek.

Üst üste 6., toplamda ise 10. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupası barındırıyor.

- Avrupa kupalarının en başarılı Türk ekibi

VakıfBank, voleybol kadınlarda Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.

Tarihinde, 3 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanan VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı unvanıyla tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarında başarısını tekrarladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991 ve 1992'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

- Dörtlü Final'e namağlup yükseldi

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak Dörtlü Final'e çıktı.

Organizasyona 3. ön eleme turundan başlayan sarı-siyahlılar, Belarus'un Minchanka takımını her iki maçta da 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

Galatasaray, Dinamo Moskova (Rusya) ve Grot Budowlani (Polonya) takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer alan VakıfBank, bu etabı ise namağlup lider tamamlamayı bildi.

VakıfBank, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Volero Zürih'i hem deplasmanda hem de iç sahada 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

- Kadro

İtalyan antrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 10. sezonunu geçiren VakıfBank'ın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Buket Gülübay, Ting Zhu, Kübra Akman Çalışkan, Kelsey Marie Robinson, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Melis Durul, Milena Rasic, Tuğba Şenoğlu ve Zehra Güneş.

- Avrupa başarıları

VakıfBank takımının Avrupa kupalarında elde ettiği dereceler şöyle:

YIL  

   ORGANİZASYON  

   DERECE  
 1991  

   CEV Kupası 

       3  
 1992  

   CEV Kupası  

       3  
 1998  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       2  
 1999  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       2 
 2004  

   Top Teams Kupası  

       1  
 2006  

   Şampiyonlar Ligi  

       4  
 2008 

   Challenge Kupası  

       1  
 2011 

   Şampiyonlar Ligi 

       1 
 2013 

   Şampiyonlar Ligi 

       1 
 2014  

   Şampiyonlar Ligi 

       2
 2015

   Şampiyonlar Ligi

       3 
 2016 

   Şampiyonlar Ligi

       2
    2017        Şampiyonlar Ligi           1 
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