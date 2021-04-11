VakıfBank'ta Fenerbahçe sevinci

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank'ta Antrenör Giovanni Guidetti, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



İlk karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenör Giovanni Guidetti, oyuncularının maç içerisinde hiç pes etmediğini belirterek, "Bu maç gibi birçok maç oynanacak çünkü iki takımın seviyesi birbirine çok benzer. Zorlu maçları bekliyor olmalıyız. Güçlü bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Bu maçta en iyi voleybolumuzu oynamadık ama takımımın sahada ruhuyla oynadığını gördüğüm için mutluyum." dedi.



Rakipleri karşısında iki ve üçüncü sette iyi oynamadıklarını ama takımının pes etmediğini vurgulayan Guidetti, "Hem maçta kalmaya hem de geri dönmek için çözüm bulmaya çalıştık. Ruhumuzu sahaya yansıtıyoruz. Harika oyunculara sahibiz, maça baktığımızda da bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sarı-siyahlı takımın smaçörü Meliha İsmailoğlu ise iki takımın da iyi savunma yaptığını aktararak, "Çok zor bir maç, zorlu bir seri bekliyorduk zaten. Bugün çok çok uzun ralliler vardı. Birinci setten sonra daha az yüzdeli hücum yaptık. Bunun üzerine gideceğiz, tekrardan izleyeceğiz. Belki taktiğimizi değiştireceğiz ancak buna rağmen çok iyi bir maç çıkardık. Sanırım blokta biraz daha üstündük. Takım oyunumuzu gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



VakıfBank'ın smaçörlerinden Michelle Bartsch-Hackley de kolay olmayan bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarına dikkati çekerek, "Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Onlar da maç içerisinde oyunlarını geliştirdiler. Çok güçlü bir rakip, onlardan böyle bir oyun bekliyorduk. Takımdaki herkes gerçekten çok iyi mücadele etti. Kazanmayı başardığımız için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.



