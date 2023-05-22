Vakıfbanklı Zehra Güneş: Bu finali Guidetti için oynayıp kazandık

Vakıfbank formasıyla 2018 ve 2022'nin ardından üçüncü kez CEV Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zehra Güneş, "Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım yetmeyecek!" dedi.



Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendikleri final maçı sonrasında açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Zehra, "Çok keyif alarak Voleybol oynuyoruz. Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım, bana hiç yetmeyecek. Tekrar tekrar kazanmak isteyeceğimi biliyorum. Önümüzdeki yıl da şampiyon olup üst üste üçüncü kez zirvede olmayı şimdiden çok istiyorum" ifadelerini kullandı.



GİOVANNİ BİZİMLE KALMAK İSTEDİ

Başantrenör Giovanni Guidetti'nin gerek VakıfBank'ın elde ettiği başarılarda gerekse kendisinin kariyerinde çok önemli payı olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, şunları söyledi:"Biz bu maç için Torino'ya yola çıkmadan 2 gün önce Giovanni'nin annesinin öldüğünü öğrendik. Böyle bir acıya rağmen bu maçın önemini anlatıp takımla kalmak istedi ancak bizler onun böyle bir günde ailesinin yanında olmasını istedik. Sonuçta bizler de onun ailesiyiz. Her zaman her koşulda onun yanında olduğumuzu söyledik. Böylelikle cenaze törenine gitmeyi kabul etti ve perşembe günü aramıza geri döndü'' dedi.

