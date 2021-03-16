VakıfBank'ın konuğu Unet e-work Busto Arsizio

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, 17 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçtan da galibiyetle ayrıldı.