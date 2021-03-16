VakıfBank'ın konuğu Unet e-work Busto Arsizio

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, 17 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımı ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
VakıfBank'ın konuğu Unet e-work Busto Arsizio
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2021 15:03
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, 17 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak. 

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçtan da galibiyetle ayrıldı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.