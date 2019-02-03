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VakıfBank'a İtalya'dan transfer

VakıfBank, Lardini Filottrano'dan İtalyan Chiara Di Iulio'yu transfer etti

Kaynak: AA
VakıfBank'a İtalya'dan transfer
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03 Şubat 2019 16:40
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lardini Filottrano'da forma giyen Di Iulio ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde İtalya'da lig ve kupa şampiyonlukları olan 1,85 metre boyundaki 33 yaşındaki oyuncunun bir CEV Şampiyonlar Ligi, iki CEV Kupası ve bir de Challenge Kupası zaferi bulunuyor.



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