VakıfBank'a ABD'den dört iletişim ödülü

VakıfBank Spor Kulübü, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve iletişim çalışmalarıyla iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu. Son dönemde etkileyici sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlılar, 'Sosyal Medya Yönetimi' kategorisinde 'Altın Ödül' kazandı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
VakıfBank'a ABD'den dört iletişim ödülü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 15:44
Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanının sahibi olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada da kreatif içerikleriyle ödüller kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya içerikleriyle ezber bozan sarı siyahlı kulüp, ABD'de düzenlenen Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde sosyal medya yönetimi ve içerikleriyle iki altın, bir bronz ve bir onur ödülünün sahibi oldu.

Sosyal medya iletişimin şampiyonu

Son dönemde modern ve yenilikçi sosyal medya içerikleriyle taraftarlarından büyük beğeni alan sarı siyahlı kulüp ezber bozan işleriyle dikkat çekiyor. VakıfBank'ın sosyal medyadaki bu başarısı, Uluslararası Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde de 'Sosyal Medya Yönetimi' kategorisinde 'Altın Ödül'e layık görülerek tescillenmiş oldu.

Kız çocukları reklamı altın kazandı

Sosyal medyadaki iletişimiyle 'Altın Ödül'ün sahibi olan VakıfBank, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı özel şarkıyı duyurduğu reklam filmi de jüri tarafından ödüle layık görüldü. ''Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun'' sloganıyla hazırlanan film, 'TV Reklam Filmi' kategorisinde altın ödül alırken, 'Spor Videosu' kategorisinde de onur ödülünün sahibi oldu.

'VakıfBattlegroud'a da bronz ödül

VakıfBank Spor Kulübü'nün Mercury Mükemmellik Ödülleri'nde kazandığı son ödül ise oyun temalı içeriğinden geldi. 2020-2021 sezonu kadro tanıtımını da sosyal medyadan son yılların popüler oyun tarzlarından olan battle royale temalı videoyla paylaşan sarı siyahlılar, 'Vakıf Battleground' isimli paylaşımıyla da 'Spor Videosu Kategorisi'nde bronz ödülü aldı.

İşte VakıfBank Spor Kulübü'nün kazandığı ödüller:


Proje                                       Kategori                                             Ödül

Topluluk Yönetimi                  Sosyal Medya Yönetimi                     Altın Ödül

Kız Çocukları Günü                 TV Reklam Filmi                                 Altın Ödül

Kız Çocukları Günü                 Spor Videosu                                      Onur Ödülü

Vakıf Battleground                 Spor Videosu                                      Bronz Ödül





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.