VakıfBank, yeni sezon hazırlıklarına start verdi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, yeni sezon hazırlıklarına start verdi
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13 Ağustos 2024 17:16
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlılar, sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Milli takımlarda bulunmayan sporcu ve antrenörlerin katıldığı çalışmada Bahar Akbay, Aylin Acar, Ali Frantti, Ayça Aykaç Altınbaş'ın yanı sıra yeni transferlerden Sıla Çalışkan, Maria Markova, Kiera Van Ryk ile Deniz Uyanık da yer aldı.

Oyuncular, idmanda top antrenmanının yanı sıra fitness çalıştı.

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