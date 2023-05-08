VakıfBank, üçüncülük için avantaj kazandı

Sultanlar Ligi 3'üncülük Play-Off ilk maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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VakıfBank, üçüncülük için avantaj kazandı
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07 Mayıs 2023 21:39
Son güncelleme 08 Mayıs 2023 00:39
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncülük Play-Off ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi VakıfBank'tan 22 sayıyla Paola Egonu oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3'üncüyü belirleyecek rövanş karşılaşması 9 Mayıs Salı günü saat 16.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol 

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

TÜRK HAVA YOLLARI: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio, Melis Yılmaz (L), Çağla Akın, Ada Germen, Polen Ünver

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Bajema

SETLER: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25

SÜRE: 94 dakika (23', 24', 28', 19')
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