VakıfBank, üçüncülük için avantaj kazandı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncülük Play-Off ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi VakıfBank'tan 22 sayıyla Paola Egonu oldu.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3'üncüyü belirleyecek rövanş karşılaşması 9 Mayıs Salı günü saat 16.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
TÜRK HAVA YOLLARI: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio, Melis Yılmaz (L), Çağla Akın, Ada Germen, Polen Ünver
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Bajema
SETLER: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25
SÜRE: 94 dakika (23', 24', 28', 19')
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3'üncüyü belirleyecek rövanş karşılaşması 9 Mayıs Salı günü saat 16.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
TÜRK HAVA YOLLARI: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Kingdon, Orthmann, Maglio, Melis Yılmaz (L), Çağla Akın, Ada Germen, Polen Ünver
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Bajema
SETLER: 18-25, 20-25, 25-23, 8-25
SÜRE: 94 dakika (23', 24', 28', 19')
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